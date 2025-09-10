كاتس: إذا لم تقبل حماس شروطنا سندمرها

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "سياسة إسرائيل الأمنية واضحة وسنهاجم أعداءنا في كل مكان ولا مكان لهم للاختباء".

وأضاف كاتس، خلال منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن "الأذى سيلحق كل من يمارس الإرهاب ضد إسرائيل".

وتابع مهددًا: "إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى ونزع سلاحها فسيتم تدميرها وتدمير غزة".

وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي على عملية "قمة النار"، قائلًا: إن السياسة الأمنية التي تنتهجها إسرائيل واضحة: فذراع إسرائيل الطويلة سوف تعمل ضد أعدائها في كل مكان. لا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه.

وأمس الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

https://x.com/Israel_katz/status/1965659856481767905