ترامب: سأجري مكالمة قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيجري مكالمة قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولدى خروجه من مطعم في العاصمة واشنطن، قال ترامب إنه سيجري مكالمة مع بوتين هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.

وتجاهل الرئيس ترامب أسئلة الصحفيين بشأن تقارير تتحدث عن دخول مسيرات روسية المجال الجوي البولندي.

وأعلنت بولندا الأربعاء، أنّ طائراتها الحربية أسقطت أجساما معادية ردّا على انتهاكات متكرّرة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي استهدف غرب أوكرانيا، في سابقة من نوعها لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش في منشور على منصة إكس إنّ "الطائرات استخدمت أسلحتها ضدّ الأجسام المعادية نحن على اتصال دائم مع قيادة حلف شمال الأطلسي"، وفقا لسكاي نيوز.