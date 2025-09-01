مركز طبي ليبي :استقبلنا 15 إصابة جراء انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة

طرابلس- (د ب أ)

أفاد مركز طبي ليبي اليوم الاثنين باستقبال 15 إصابة طفيفة جراء انفجار مخزن ذخيرة بمنطقة السكيرات في مصراتة بشمال غرب البلاد.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" اليوم عن المتحدث باسم مركز مصراتة الطبي محمد النيهوم قوله إن جميع الحالات التي أصيبت تتمتع بصحة جيدة، وقد غادرت المركز جميعاً بعد استكمال العلاج.

وأكدت القناة عودة الهدوء إلى المنطقة بعد ساعات من انفجار مخزن للذخيرة الأحد ما أدى إلى تطاير عدد من القذائف وسقوط بعضها داخل منطقة سكنية دون وقوع أضرار جسيمة.

كما أكدت هيئة السلامة الوطنية بمصراتة السيطرة بشكل كامل على الحريق بعد ساعات من الانفجار.

و أهاب المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب المواطنين بعدم الاقتراب أو لمس الأجسام الخطيرة الناتجة عن انفجار مخزن الذخيرة.

ودعا المركز إلى التواصل مع الجهات المختصة للتعامل مع هذه الأجسام وخصص أرقاما للتواصل والتبليغ في حال وجود أي متفجرات تتطلب التدخل العاجل.