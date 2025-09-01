وكالات

أثار منشور على منصة "إكس" جدلًا واسعًا بعدما نسب إلى حساب باسم "أُسيد سمير الكحلوت"، شقيق حذيفة سمير الكحلوت، الذي تزعم إسرائيل إنه الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، وجاء في المنشور: "أخي أبو عبيدة بخير.. ما زال حيًا يرزق.. وأنا أؤكد لكم الخبر".

وجاء تداول التغريدة بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نجاح قوات الاحتلال في اغتيال أبو عبيدة خلال غارة على غزة، في وقت لم يصدر فيه عن حركة "حماس" أو جناحها العسكري أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن مصير الناطق العسكري.





هذه الصفحة لا تخصني لا من قريب ولا من بعيد ولا علاقة لي بما يقال ومليش اخوه ملقب بأبوعبيدة نقطة. pic.twitter.com/kqXb0rCbpA — أسيد سمير الكحلوت (@OsaidSamee84154) August 31, 2025



وتبين أن الحساب مزيف، إذ تم إنشاؤه في يوليو 2025، بينما الحساب الحقيقي المعروف لأُسيد الكحلوت يعود تاريخ إنشائه إلى فبراير من العام ذاته.

وفي وقت لاحق، خرج أُسيد الكحلوت عبر حسابه الرسمي لينفي صلته بالحساب المزور، مؤكدًا: "هذه الصفحة لا تخصني لا من قريب ولا بعيد، ولا علاقة لي بما يُقال"، مضيفًا: "ليس لدي شقيق يُلقب بأبو عبيدة".





وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه، لم يؤكد أُسيد أو ينفِ استشهاد أبوعبيدة، مكتفيًا بتوجيه ما وصفه بـ"رسائل إلى الأمة"، قال فيها: "هل الأمة التي تركتنا طوال هذه الفترة، تتساءل الآن عن المُلثم، هل هو حي أم في عِداد الشهداء؟"، مضيفًا: "لا يهم هذه الأمة إن كان المُلثم شهيدًا أو ما زال على قيد الحياة، بينما إسرائيل تهدد اليوم دولًا عربية عدة بآلة الغدر الإسرائيلية”.

وتابع الكحلوت:"الحمد لله الذي اختارنا أن نعيش في أرض الرباط، أرض غزة المباركة، والحمد لله الذي جعلنا نقدم الشهداء"، مضيفًا: "هذه الأرض الطاهرة ارتوت بدماء خيرة شبابها وقادتها".