الحوثيون: نخوض حربًا اقتصادية مع واشنطن وإسرائيل فشلت في خنق اليمن

10:42 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

الحوثيين

وكالات

قال القائم بأعمال رئيس الوزراء لحكومة أنصار الله (الحوثيين) باليمن_غير المعترف بها دوليًا_ إن الجماعة دخلت في حرب كبيرة ومؤثرة واشتبكت مع الولايات المتحدة وهذه الحرب لم تكن عسكرية فسحب بل اقتصادية أيضًا.

وأضاف "نواجه أعتى الاستخبارات في العالم"، لافتًا إلى أن العدو الإسرائيلي استهدف الموانئ لخنق اليمن و"لم يحقق ذلك".

وتابع القائم بأعمال رئيس الوزراء الحوثي: "لدينا دولة مؤسسات حقيقية والوضع مستقر واحتياطياتنا جيدة ولن يتأثر واقع الأداء الحكومي بالعدوان الإسرائيلي، والعدو فاشل"، وفق تعبيره.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مقتل رئيس حكومتها، أحمد غالب الرهوي، و9 وزراء من بينهم وزراء العدل والاقتصاد والخارجية والإعلام في الغارة الجوية الإسرائيلية يوم الخميس الماضي.

الحوثيين إسرائيل واشنطن اليمن
