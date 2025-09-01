

كتب- محمد فتحي:

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، الأحد، السيناتور كريس فان هولن، والسيناتور جيف ميركلي، عضوي لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في إطار الزيارة التي يقوم بها عضوا الكونجرس إلى مصر ضمن جولة بالمنطقة.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة والتعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، إذ أشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة.

كما أعرب الوزير عن الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في غزة، إذ استعرض الوزير عبد العاطي التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، التي وصلت إلى حد المجاعة، إذ شدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

واستعرض الوزير المقترح المصري- القطري الذي يستهدف وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والاسرى، مشددا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره للضغط على إسرائيل للتجاوب مع الرغبة الدولية في إنهاء العدوان.

وحذر الوزير عبد العاطى من خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية في غزة، والتمدد الاستيطاني بالضفة الغربية الذى يسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، واستمرار سياسة التجويع.

وجدد الوزير رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مستعرضا في هذا السياق عناصر الخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة الإعمار، والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لهذا الغرض فور التوصل لوقف إطلاق النار.

كما استمع وزير الخارجية لانطباعات عضوي مجلس الشيوخ عن الزيارة التي قاما بها إلى مدينتي العريش ورفح، إذ اطلعا على الجهود التي تقوم بها مصر من أجل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في غزة من خلال زيارة المركز اللوجيستي الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر المصري وتفقد معبر رفح.

كما اطلعا أيضا على ما تقدمه مصر من خدمات ورعاية لعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية.

وثمن عضوا مجلس الشيوخ من جانبهما الجهود الحثيثة والبناءة التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم الانساني والاغاثي للفلسطينيين في غزة.

وعلى صعيد آخر، تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى السودان، إذ أكد الوزير علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، منوها في هذا السياق باستعداد مصر للتفاعل مع المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.