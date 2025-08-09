وكالات

أعربت تسع دول غربية، من بينها فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وكندا، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، عن رفضها لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة، محذرين من تفاقم ما وصفوه بـ"الوضع الإنساني الكارثي"، إضافة إلى خطر نزوح جماعي وتهديد مباشر لحياة المحتجزين.

وفي بيان مشترك، دعت الدول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإلى إدخال مساعدات إنسانية "واسعة النطاق، فورية، ودون عوائق"، كما طالبت حركة حماس بالإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط.

وحذّر البيان من أن الخطط الإسرائيلية المعلنة قد تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن أي خطوة لضم الأراضي أو توسيع الاستيطان تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي.

وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من: أستراليا، النمسا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، نيوزيلندا، النرويج، المملكة المتحدة، إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.