إعلان

9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون شن عملية عسكرية إسرائيلية إضافية في غزة

09:29 م السبت 09 أغسطس 2025

قوات إسرائيلية عند حدود قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعربت تسع دول غربية، من بينها فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وكندا، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، عن رفضها لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة، محذرين من تفاقم ما وصفوه بـ"الوضع الإنساني الكارثي"، إضافة إلى خطر نزوح جماعي وتهديد مباشر لحياة المحتجزين.

وفي بيان مشترك، دعت الدول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإلى إدخال مساعدات إنسانية "واسعة النطاق، فورية، ودون عوائق"، كما طالبت حركة حماس بالإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط.

وحذّر البيان من أن الخطط الإسرائيلية المعلنة قد تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن أي خطوة لضم الأراضي أو توسيع الاستيطان تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي.

وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من: أستراليا، النمسا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، نيوزيلندا، النرويج، المملكة المتحدة، إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فرنسا ألمانيا بريطانيا كندا الاتحاد الأوروبي نتنياهو قطاع غزة احتلال قطاع غزة القانون الدولي الإنساني الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد مودرن سبورت.. 0-0
وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري