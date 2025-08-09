إعلان

مقتل 4 وفقدان آخرين بهجوم مسلح على زورق قبالة سواحل الإكوادور

08:49 م السبت 09 أغسطس 2025

كيتو - (أ ب)

هاجم عشرات المسلحين زورقا قبالة الساحل الجنوبي الغربي للإكوادور، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بعد أن فتحوا النار على ركابه وألقوا متفجرات على القارب، وفقا لتقارير إخبارية محلية.

ووقع الهجوم مساء أمس الجمعة في إقليم إيل أورو المضطرب. ونقلت صحيفة "إكسترا" المحلية عن شهود قولهم إن نحو 60 مسلحا اقتربوا من الزورق، وقتلوا ما لا يقل عن أربعة أشخاص، فيما يُعتقد أن أكثر من عشرة آخرين في عداد المفقودين.

وبحسب الصحيفة، تم التعرف على هوية ضحيتين على الأقل.

وقال مسؤول في البحرية الإكوادورية لوكالة أسوشيتد برس إن المشتبه بهم حاولوا مغادرة موقع الحادث على متن ثلاثة قوارب، لكن خفر السواحل اعترض طريقهم.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته لعدم حصوله على إذن بالتصريح، أن أحد القوارب تمكن من الفرار، بينما قفز ركاب القاربين الآخرين إلى المياه واختفوا بين أشجار المانجروف. ولم يُلق القبض على أي مشتبه بهم، فيما تم العثور على ذخيرة على متن القاربين المتروكين.

ولم تصدر السلطات تعليقا علنيا على الهجوم حتى الآن. ويأتي الحادث بعد أقل من 48 ساعة على فرض الحكومة حالة طوارئ لمدة شهرين في إقليم إل أورو عقب تصاعد وتيرة أعمال العنف.

الإكوادور سواحل الإكوادور البحرية الإكوادورية هجوم مسلح على زورق
