استشهاد طفل إثر إصابته بسقوط صندوق مساعدات جوًا في غزة

استشهاد طفل إثر إصابته بسقوط صندوق مساعدات جوًا في

وكالات

أفادت مستشفى العودة، باستشهاد طفل إثر سقوط صناديق مساعدات على الفلسطينيين خلال إنزال جوي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأثارت خطوة إنزال المساعدات جوًا انتقادات من منظمات الإغاثة ومسؤولي الأمم المتحدة، الذين يرون أنها مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، ولا تُعد بديلًا فعالًا عن إيصال المساعدات عبر الطرق البرية.

وفي وقتٍ سابق، قال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في منشور على منصة (إكس)، إن عمليات إنزال الطعام جوًا "باهظة التكلفة، غير فعالة، وقد تودي بحياة المدنيين الجائعين" إذا سارت الأمور بشكل خاطئ.

ووصف لازاريني عمليات الإنزال الجوي بأنها "عملية تشتيت للانتباه وتمويه"، مضيفًا أن "الجوع الذي تسبّب فيه البشر لا يمكن معالجته إلا عبر إرادة سياسية حقيقية"، وفقًا لشبكة "بي بي سي".

كما قال سياران دونيلي، من لجنة الإنقاذ الدولية إن إسقاط المساعدات جوًا "لن يكون قادرًا على تلبية حجم أو جودة المساعدات المطلوبة على الإطلاق".