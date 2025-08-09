والدة أسير بغزة: عرقلة خطط الحكومة يكمن في شل اقتصاد إسرائيل

وكالات

قالت والدة الجندي الإسرائيلي الأسير نمرود كوهين، إن المجلس الوزاري قرر بشكل واعٍ التخلي عن ابني وعن جميع الأسرى بغزة.



واعتبرت والدة الجندي الإسرائيلي الأسير، أن الطريقة الوحيدة لوقف التخلي عن الأسرى بغزة هي شل اقتصاد إسرائيل.



ودعت والدة الجندي الإسرائيلي الأسير نمرود كوهين، جميع الإسرائيليين للانضمام إلى الاحتجاجات "فالصمت قاتل".



وصباح أمس الجمعة، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة. ما أثار غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين.