زيلينسكي يرفض التنازل عن الأراضي الأوكرانية

كييف- (أ ب)

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت رسميا التنازل عن الأراضي الأوكرانية، قائلا إنه يجب أن تكون كييف جزءا من أى مفاوضات ترمي إلى إنهاء الحرب.

ورفض زيلينسكي اليوم السبت القمة المقرر عقدها بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، محذرا من أن أي اتفاق سلام يستثني كييف سوف يؤدي إلى "حلول ميتة".

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف قوله "يبدو من المنطقي تماما أن يطير وفدنا عبر مضيق بيرينج ببساطة وأن يتم عقد مثل هذه القمة المهمة والمرتقبة بين زعيمي البلدين في ألاسكا".

وأضاف "ربما يكون لهذه القمة دور محوري في حرب بدأت قبل أكثر من ثلاث سنوات عندما غزت روسيا جارتها الغربية وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف على الرغم من عدم وجود ما يضمن أنها ستوقف القتال، نظرا لأن موسكو وكييف مازلتا متباعدتين بشأن شروطهما للسلام.

وينظر إلى الاجتماع المقرر عقده بين ترامب وبوتين يوم الجمعة المقبل في ألاسكا على أنه انفراجة محتملة بعد أسابيع من التعبير عن الإحباط بسبب عدم بذل المزيد من الجهود لوقف القتال

وفي بيان تم نشره على تطبيق تليجرام، قال زيلينسكي إن وحدة أراضي أوكرانيا، المنصوص عليها في الدستور، يجب أن تكون غير قابلة للتفاوض، وأكد أن السلام الدائم يجب أن يشمل صوت أوكرانيا على الطاولة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا "لن تمنح روسيا أي جوائز على ما فعلته وأن الأوكرانيين لن يسلموا أرضهم للمحتل".

وفي معرض حديثه عن مخاوف أوكرانيا من أن يؤدي لقاء مباشر بين بوتين وترامب إلى احتمال تهميش مصالح كييف وأوروبا، قال زيلينسكي: "أي حلول لا تشمل أوكرانيا هي في الوقت نفسه حلول ضد السلام. لن تحقق شيئا. إنها حلول ميتة ولن تجدي نفعا على الإطلاق".





