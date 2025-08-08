سموتريتش يحذر نتنياهو من نفاد صبر ترامب

وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع مغلق بأن الوقت وصبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفدان، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يُكبّد الحكومة الإسرائيلية خسائر سياسية كبيرة.

كانت مصادر دبلوماسية أفادت في تصريحات للجزيرة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة، غدا السبت، لمناقشة خطط إسرائيل المتعلقة بالسيطرة على قطاع غزة.

من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة خطة إسرائيل بأنها "تصعيد خطير"، مؤكدا ضرورة وقف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى المحتجزين في القطاع.





