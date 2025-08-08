إعلان

سموتريتش يحذر نتنياهو من نفاد صبر ترامب

08:33 م الجمعة 08 أغسطس 2025

بتسلئيل سموتريتش

وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع مغلق بأن الوقت وصبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفدان، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يُكبّد الحكومة الإسرائيلية خسائر سياسية كبيرة.

كانت مصادر دبلوماسية أفادت في تصريحات للجزيرة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة، غدا السبت، لمناقشة خطط إسرائيل المتعلقة بالسيطرة على قطاع غزة.

من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة خطة إسرائيل بأنها "تصعيد خطير"، مؤكدا ضرورة وقف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى المحتجزين في القطاع.


نتنياهو ترامب بتسلئيل سموتريتش خطة إسرائيل لاحتلال غزة
