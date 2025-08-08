مقتل 33 مسلحًا في اشتباك على الحدود بين باكستان وأفغانستان

وكالات

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، مقتل 33 مسلحًا في اشتباك على الحدود مع أفغانستان.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بقوات الأمن لنجاحها في إحباط محاولة تسلل إرهابيين من الخوارج من الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة زهوب، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أ.ب.ب".

ووصف شريف العملية، التي تم فيها القضاء على 33 مسلحًا، بأنها نجاح ملحوظ في الحرب المستمرة التي تشنها البلاد ضد الإرهاب، بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء: "لقد خاطر جنودنا الشجعان بحياتهم لإحباط محاولة التسلل هذه وسحقوا المخططات الشريرة للإرهابيين"، حسب تعبيره.

وأكد شريف التزام حكومته الراسخ بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله في البلاد. قائلًا: "نحن عازمون على استئصال كل أثر للإرهاب من أرضنا".