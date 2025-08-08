إعلان

مقتل 33 مسلحًا في اشتباك على الحدود بين باكستان وأفغانستان

05:00 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الجيش الباكستاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، مقتل 33 مسلحًا في اشتباك على الحدود مع أفغانستان.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بقوات الأمن لنجاحها في إحباط محاولة تسلل إرهابيين من الخوارج من الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة زهوب، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أ.ب.ب".

ووصف شريف العملية، التي تم فيها القضاء على 33 مسلحًا، بأنها نجاح ملحوظ في الحرب المستمرة التي تشنها البلاد ضد الإرهاب، بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء: "لقد خاطر جنودنا الشجعان بحياتهم لإحباط محاولة التسلل هذه وسحقوا المخططات الشريرة للإرهابيين"، حسب تعبيره.

وأكد شريف التزام حكومته الراسخ بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله في البلاد. قائلًا: "نحن عازمون على استئصال كل أثر للإرهاب من أرضنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الباكستاني أفغانستان رئيس الوزراء الباكستاني الحدود الباكستانية الأفغانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان