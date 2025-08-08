وكالات

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن خطة إسرائيل للسيطرة الكاملة على غزة تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وحذر تورك، من أن التصعيد الإسرائيلي سيؤدي إلى تهجير قسري وقتل ومعاناة وجرائم فظيعة، مشددًا على أنه يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن ويجب السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبًا إلى جنب في سلام.

وطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل بوقف التصعيد وضمان دخول المساعدات والإفراج عن الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا في سجون الاحتلال، كما طالب الجماعات الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.