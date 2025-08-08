تركيا تدين قرار إسرائيل السيطرة على غزة

وكالات

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بشدة قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان اليوم، إن كل خطوة تتخذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتشددة لمواصلة الإبادة الجماعية وتوسيع احتلالها "توجه ضربة قوية للسلام والأمن العالميين".

وشددت الخارجية التركية على أنه يجب على إسرائيل أن توقف فورًا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار وتبدأ مفاوضات حل الدولتين.

وطالبت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لمنع تنفيذ خطة احتلال غزة، مضيفة "على مجلس الأمن اتخاذ قرارات ملزمة ضد إسرائيل".

وجاء ذلك عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، صباح اليوم الجمعة، على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.