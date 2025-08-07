إعلان

مسؤول: مقتل المشتبه به الذي "نصب كمينا" لشرطيين بولاية بنسلفانيا

11:41 م الخميس 07 أغسطس 2025

الشرطة الأمريكية أرشيفية

background

(أ ب)

قال مسؤول إن المشتبه به الذي "نصب كمينا" لشرطيين بولاية بنسلفانيا لقي حتفه.

كان الحاكم جوش شابيرو أعلن في فعالية خارج فيلادلفيا أنه جرى إطلاق النار على فردين بشرطة ولاية بنسلفانيا صباح اليوم الخميس.

وتوجه حاكم الولاية إلى موقع الحادث.

وقال شابيرو: " في مقاطعة سسكويهانا، تم إطلاق النار على اثنين من شرطة الولاية. أصلي أنا ولوري من أجل الشرطيين"، في إشارة إلى زوجته.

ووقع إطلاق النار في شمال شرقي بنسلفانيا.

وقال لوجان تي. بروز المتحدث باسم شرطة الولاية إن موقع الحادث كان على الطريق 171 قرب قرية طومسون، حوالي 63 كيلومترا شمال سكرانتون.

