وكالات

أفادت القناة 12 العبرية، الخميس، بأن مكاتب شركة طيران "إلعال" الإسرائيلية في العاصمة الفرنسية باريس تعرضت لهجوم خطير ليل الأربعاء.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن مهاجمي مقر الشركة في باريس خطّوا عبارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة على جدران المبنى مثل "حرروا فلسطين" و"جمعية الإبادة الجماعية"، موضحة أن الشرطة الفلسطينية باشرت التحقيق في الواقعة.

وقالت القناة العبرية، إن شركة الطيران الإسرائيلية قررت إخلاء مكتبها في باريس، ما يعني أن شركة طيران أجنبية ستتولى تقديم الخدمات في المنطقة.

وحمّلت وزير النقل الإسرائيلية ميري ريجيف، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمسؤولية عن الحادث بسبب تصريحاته التي اعتبرتها "هدايا لحماس". وقالت: "أيها الفرنسيون، استيقظوا اليوم شركة إلعال وغدا الخطوط الجوية الفرنسية.. هذه نتيجة تصريحات ماكرون، إنه عمل هجومي دنيء وأتوقع من السلطات الفرنسية القبض على مرتكبيه".