قناة: ترامب يريد الاتفاق سريعا على لقاءات مع بوتين وزيلينسكي

وكالات



قالت قناة CNN التلفزيونية عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من فريقه تنظيم لقاءاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ومع فلاديمير زيلينسكي في أقرب وقت ممكن.

وتم الإشارة إلى أنه عادة ما يأخذ تحضير لقاءات ترامب المهمة مع الزعماء العالميين قسطا من الوقت، لكن في هذه الحالة الرئيس الأمريكي "طلب من فريقه العمل بسرعة".

ووفقا لمصادر القناة، باشر مساعدو الرئيس الأمريكي "على الفور التخطيط لعقد الاجتماعات المذكورة".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدر، أن ترامب يتوقع عقد اجتماع شخصي مع نظيره الروسي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، واجتماع ثلاثي مع زيلينسكي بعد ذلك بوقت قصير.

ومساء أمس الأربعاء، قال ترامب إن هناك احتمالية كبيرة لعقد لقاء قريب يجمعه بالرئيس الروسي، في إطار المساعي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، أضاف ترامب: "هناك فرصة جيدة جدا لأن نجتمع قريبا. لم نحدد بعد مكان اللقاء، لكن المحادثة الأخيرة مع الرئيس بوتين كانت إيجابية جدا"، وفقا لرزسيا اليوم.