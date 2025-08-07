وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن هناك مشكلة إنسانية في غزة، إذ أن الولايات المتحدة تعمل لإيجاد طرق لمعالجتها.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة العمل على حل الوضع الإنساني في غزة ومسألة المحتجزين ونزع سلاح حماس.

وأشار إلى أن الرئيس ترمب قال إن الأمر متروك لإسرائيل لتقرر ما يجب عليها فعله من أجل أمنهاـ مضيفا: "لقد تحدثت كثيرًا - يوميًا تقريبًا - إلى شخص ما في الحكومة الإسرائيلية، وغالبًا إلى رئيس الوزراء، ولكن مرات عديدة إلى العديد من أعضاء فريقه. إليكم ما أود قوله. هناك ثلاث مشاكل تحدث هناك، وكلها مترابطة"، وفقا للغد.

وذكر أن المشكلة الأولى تتمثل في أن هناك مشكلة إنسانية تحتاج إلى معالجة ونحن نعمل بجد لإيجاد طرق لمعالجتها بطرق لا تفيد حماس ولكنها تسمح بإطعام الناس وتمنع حدوث مشكلة إنسانية أخرى هناك والتي نراها الآن.

وتابع: المشكلة الثانية هي أن هناك 20 إنسانًا محتجزا لدى حماس في ظروف مروعة وعلى وشك الموت، ووزعم في المشكلة الثالثة أنه طالما بقيت حماس، فلن يكون هناك سلام، ولا يمكن أن يكون هناك سلام دائم.

وقال إن هناك الكثير من الاهتمام الذي يُولى للجانب الإنساني، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في حل المشكلة الإنسانية، لكن علينا أن نركز أكثر على هذين الأمرين.

وذكر أن كل الحديث يدور حول الجانب الإنساني - وهو أمر مهم؛ نحن على استعداد لبذل الكثير من الجهد لنكون مفيدين هناك - ولكن علينا التركيز على الأمرين الآخرين، ولا يمكن نسيان هذين الأمرين الآخرين.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب قال إنه يريد إطلاق سراح جميع المحتجزين ليس 5، ولا 7، بل جميعهم، بمن فيهم المحتجزون المتوفون.