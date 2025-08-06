مسؤولون أمريكيون: ترامب لا يعارض عملية عسكرية واسعة في غزة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لا يعارض عملية عسكرية واسعة في غزة ولا ينوي التدخل في قرارات اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي غدا.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن ترامب تأثر كثيرا بفيديو الأسير الإسرائيلي دافيد أفيتار ووافق على تنفيذ إسرائيل خطوات عسكرية إضافية في غزة، مؤكدين في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تدعم قيام إسرائيل بمصادرة أي أراضي في قطاع غزة حاليا.

وقالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير سيعرض غدا خطة احتلال غزة أمام الاجتماع الحكومي.

وأكدت البث العبرية، أن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي سيوافق غدا على خطة احتلال غزة التي سيعرضها زامير بسبب وجود أغلبية مؤيدة، موضحة أن خطة رئيس الأركان تتضمن احتلال كامل قطاع غزة والعمل في مناطق لم يسبق أن دخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب وجود أسرى فيها.

وأشارت البث العبرية، إلى أن زامير قال في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء السياسي الأمني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ ما تقرره القيادة السياسية، مضيفة "خطة رئيس الأركان تتضمن دفع سكان غزة نحو منطقة المواصي مع محاولات لتشجيع الهجرة خارج القطاع".

وأوضحت البث العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يعارض الخطة التي سيقدمها رئيس الأركان لمجلس الوزراء السياسي الأمني بشأن احتلال غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية، الأربعاء، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيبحث عملية عسكرية في غزة قد تستغرق ما بين 4 و5 أشهر.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطة التي سيناقشها المجلس الوزاري تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية، إذ تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع.

وأوضحت القناة العبرية، أن من أهداف العملية العسكرية دفع الفلسطينيين للتوجه جنوبا تشجيعا لخروجهم من قطاع غزة.

في المقابل، ذكرت القناة العبرية، أن هيئة عائلات الأسرى دعت إلى تطويق وزارة الدفاع الإسرائيلية احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة.