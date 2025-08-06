ترامب يفرض رسومًا إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب النفط الروسي

واشنطن - (أ ب)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، اليوم الأربعاء، لفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الهندية بنسبة 25% بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم التي تفرضها واشنطن على حليفتها الآسيوية إلى 50%.

وستدخل الرسوم الجديدة حيز التطبيق خلال 21 يوما بعد توقيع الأمر التنفيذي، وهو ما يعني منح كل من الهند وروسيا وقتا للتفاوض مع الإدارة الأمريكية بشأن هذه الرسوم.

وقد يعيد ترامب بذلك تشكيل طموحات الهند الاقتصادية، فقد رأت العديد من الشركات الأمريكية أن الهند يمكن أن تكون بديلا لها عن قطاع التصنيع الصيني الذي كان ترامب يأمل في تقليصه عبر فرض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية للسوق الأمريكية.

ورغم أن الصين أيضا تشتري النفط من روسيا، لم يقرر ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها .

وتُجري الولايات المتحدة والصين حاليًا مفاوضات تجارية، حيث تفرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 30% على السلع الصينية، في حين تفرض بكين رسوما بنسبة 10% على المنتجات الأمريكية.

يذكر أن النفط الروسي الرخيص يفيد شركات التكرير الهندية والصينية ويساهم في تلبية احتياجات البلدين من الطاقة، لذا لم يبديا أي استعداد للتوقف عن شرائه.

وتعتبر الهند والصين وتركيا أكبر مستوردي النفط الروسي الذي كان يذهب إلى الاتحاد الأوروبي.

وأدى قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة معظم النفط الروسي المنقول بحراً اعتباراً من يناير 2023 إلى تحول كبير في تدفقات النفط الخام من أوروبا إلى آسيا.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين المشتري الأول للطاقة الروسية منذ مقاطعة الاتحاد الأوروبي، حيث استوردت ما قيمته حوالي 219.5 مليار دولار من النفط والغاز والفحم الروسي، تليها الهند بما قيمته 133.4 مليار دولار، ثم تركيا بما قيمته 90.3 مليار دولار.