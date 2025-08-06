ترامب: فانس هو "الأوفر حظا" ليكون المرشح الجمهوري المقبل للرئاسة

واشنطن - (د ب أ)

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نائبه جيه دي فانس هو "الأوفر حظا" ليكون المرشح الجمهوري المقبل للرئاسة، وبالتالي خليفته المحتمل.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في العاصمة الأمريكية واشنطن: "من الواضح أنه من المبكر جدا الحديث عن ذلك، لكنه لا شك يقوم بعمل رائع، وربما يكون هو الأوفر حظا في هذه المرحلة".

وحضر المؤتمر الصحفي كل من فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ووزيرة العدل بام بوندي.

وطرح ترامب أيضا فكرة احتمال ترشيح مشترك يجمع بين فانس وروبيو.

وقال ترامب: "أعتقد أن ماركو أيضا قد يكون من بين من يمكن أن يترشحوا مع جيه دي فانس بطريقة ما، وأعتقد أيضا أن لدينا أشخاصا رائعين، بعضهم يقف هنا على هذه المنصة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة عام 2028.

ولم يستبعد ترامب تماما إمكانية ترشحه شخصيا، إذ يلمح هو والمقربون منه بشكل متكرر إلى احتمال سعيه لولاية ثالثة.

إلا أن التعديل الـ 22 للدستور الأمريكي ينص على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من فترتين.

وردا على سؤال في مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) أمس الثلاثاء عما إذا كان سيترشح مجددا، قال ترامب: "على المحتمل لا".