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إسرائيل تبعد مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر

01:14 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

الشيخ محمد حسين

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القدس - ( د ب أ)

قررت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور.

وقالت محافظة القدس، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه "بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرّت ثمانية أيام، صدر قرار نهائي من قبل ما يسمى قائد منطقة القدس بشرطة الاحتلال أمير أرزاني بإبعاد مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور".

وكان المفتي حسين استنكر، في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى الشهر الماضي، سياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقامت الشرطة الإسرائيلية بعدها بتسليمه قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد.

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