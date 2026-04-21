رانيا يوسف بـ "تاتو" جريء وإلهام شاهين أنيقة.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:54 ص 21/04/2026
    جيهان الشماشرجي
    الهام شاهين بفستان مميز (3)
    غادة عبدالرازق على متن يخت
    الفنانة سارة سلامة
    رانيا يوسف تبرز تاتو على كتفها
    هدى الاتربي في هوليوود (3)

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى الإتربي

خطفت الفنانة هدى الأتربي الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة خلال تواجدها في هوليوود، حيث ظهرت بإطلالة صيفية جذابة عكست ذوقها الراقي وحضورها اللافت، وسط أجواء طبيعية خلابة أبرزت جمالها وأناقتها.

سارة سلامة

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة، حيث شاركت متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وسط أجواء الطبيعة.

جيهان الشماشري

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي جمهورها على موقع "فيس بوك" صورة "سيلفي" جديدة خطفت بها الأنظار، ظهرت خلالها بإطلالة هادئة ما لفت أنظار متابعيها بشكل كبير.

إلهام شاهين

خطفت النجمة إلهام شاهين الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الخيرية لمؤسسة راعي مصر، وظهرت بفستان طويل مزين بالورود والأزهار .

رانيا يوسف

تواصل الفنانة رانيا يوسف الاستمتاع بعطلتها الصيفية، حيث شاركت جمهورها على موقع "انستجرام مجموعة صور جديدة من إحدى المناطق السياحية الساحلية، ظهرت خلالها داخل أحد المطاعم المطلة على البحر.

غادة عبدالرازق

قضت غادة عبدالرازق وقتًا ممتعًا خلال عطلتها الصيفية، حيث شاركت جمهورها لقطات وصور جديدة من استمتاعها بأجواء الصيف وسط البحر.
اقرأ أيضا..
بينهم كريم عبدالعزيز وهنادي مهنا.. 25 صورة من جنازة والد منة شلبي

"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت

رانيا يوسف غادة عبدالرازق الهام شاهين لقطات النجمات نجمات الفن

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)