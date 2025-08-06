الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء حي الزيتون في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

وجه الجيش الإسرائيلي تحذير إخلاء للفلسطينيين المقيمين في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس، مرفقا بخريطة للمنطقة التي سيتم إخلاؤها "كما تم تحذيركم، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي تعميق عملياته غربا"، وفق ما قالته صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وتخضع المنطقة التي تم صدور أوامر إخلاء لسكانها لأوامر إخلاء سابقة بالفعل، حيث صدرت تعليمات لسكان حي الزيتون بالتوجه إلى منطقة المواصي على ساحل جنوب غزة.