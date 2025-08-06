إعلان

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء حي الزيتون في غزة

10:32 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب - (د ب أ)

وجه الجيش الإسرائيلي تحذير إخلاء للفلسطينيين المقيمين في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس، مرفقا بخريطة للمنطقة التي سيتم إخلاؤها "كما تم تحذيركم، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي تعميق عملياته غربا"، وفق ما قالته صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وتخضع المنطقة التي تم صدور أوامر إخلاء لسكانها لأوامر إخلاء سابقة بالفعل، حيث صدرت تعليمات لسكان حي الزيتون بالتوجه إلى منطقة المواصي على ساحل جنوب غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي تل أبيب غزة الزيتون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل