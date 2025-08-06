

وكالات

استبعد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاتصال بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لبحث الخلافات الاقتصادية أو حثه على مراجعة الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع البرازيلية.

قال الرئيس البرازيلي خلال كلمة ألقاها وبُثّت عبر القناة الرسمية للحكومة على "يوتيوب": "لن أتصل بترامب، لأنه لا يريد التحدث"، وفقا لروسيا اليوم.

ومع ذلك، لم يستبعد الرئيس البرازيلي إجراء اتصال هاتفي مع ترامب لاحقا لدعوته إلى المشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP-30)، والمقررة نهاية العام الجاري في مدينة بيليم البرازيلية، إذ قال في هذا الصدد: "سأتصرف بلباقة وأدعوه بنفسي".

كان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن لولا دا سيلفا قد يتواصل معه بهدف حل الخلافات الاقتصادية.

وسبق أن فرض البيت الأبيض رسوما بنسبة 50% على مجموعة من السلع البرازيلية. وقد وعد الرئيس البرازيلي بالرد بالمثل على إجراءات الولايات المتحدة، لكنه أعرب لاحقا عن أمله في أن يتمكن وفد البلاد برئاسة نائب الرئيس غيرالدو ألكمين من إعادة النظر في الرسوم عبر التفاوض.