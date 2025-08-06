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قبل انتهاء المهلة.. موفد ترامب الخاص يزور موسكو للقاء مسؤولين روس

01:45 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

يتوجه ستيف ويتكوف، الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى موسكو، إذ يلتقي القيادة الروسية، وفق ما أفاد مصدر مقرب من دون الإدلاء بتوضيحات إضافية.

وسبق أن التقى ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا في موسكو، لكنّ هذه الزيارة تأتي بعدما أمهل الرئيس الأمريكي روسيا حتى الجمعة، لوقف هجومها في أوكرانيا تحت طائلة تعرضها لعقوبات أميركية جديدة.

ولم يكشف البيت الأبيض ماهية الإجراءات التي يعتزم اتّخاذها الجمعة، لكنّ ترامب سبق أن لوّح بفرض "رسوم جمركية ثانوية" تستهدف ما تبقى من شركاء تجاريين لروسيا، على غرار الصين والهند، وفقا لسكاي نيوز.

وجرت بين روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات تفاوضية في اسطنبول، لكن من دون تحقيق أي اختراق على مسار التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل استمرار التباعد الكبير في موقفي البلدين.

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ستيف ويتكوف مبعوث ترامب موسكو روسيا وأوكرانيا
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