إسرائيل تسمح بدخول البضائع تدريجيًا إلى غزة عبر تجار محليين

وكالات

أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي وحدة بالجيش الإسرائيلي مسؤولة عن تنسيق المساعدات، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال وافقت على السماح بدخول البضائع إلى قطاع غزة "تدريجيًا" وبشكل يخضع للمراقبة لتجار محليين.

وقالت الوحدة التابعة للجيش الإسرائيلي: "يهدف هذا إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لجمع المساعدات"، بحسب ما نقلته وفق وكالة فرانس برس "أ.ف.ب".

وذكر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد وافق على عدد محدود من التجار المحليين، وذلك بناء على معايير محددة وتقييم أمني دقيق.

وفيما يتعلق بالبضائع التي سُمح بإدخالها، قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إنها ستشمل "مواد غذائية أساسية، غذاء للأطفال، فواكه وخضروات، ومستلزمات النظافة".

وأكد أن جميع البضائع ستخضع لفحص دقيق من قِبل هيئة المعابر البرية قبل دخولها إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عمليات الدفع مقابل هذه البضائع ستنفذ من خلال التحويلات البنكية فقط.