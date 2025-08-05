رواندا تستعد لاستقبال 250 مهاجرا سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة



وكالات

أعلنت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن رواندا وافقت على استضافة ما يصل إلى 250 مهاجرا سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم حكومة رواندا يولاندي ماكولو قولها: "إن رواندا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على استقبال ما يصل إلى 250 مهاجرا لأن كل عائلة رواندية تقريبا عانت من صعوبات التهجير القسري، كما أن قيمنا المجتمعية ترتكز على إعادة الإندماج والتأهيل".

كانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت مع سلطات كل من ليبيا ورواندا إمكانية ترحيل مهاجرين ارتكبوا جرائم إلى هذين البلدين، وفقا لروسيا اليوم.

يُذكر أن ترامب، في أول خطاب له يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، بصفته الرئيس الـ47 للبلاد، تعهّد بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين على الفور، وبدء تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة. كما أعلن فرض حالة طوارئ وطنية شاملة على الحدود الأمريكية-المكسيكية.

وأظهرت بيانات أمريكية أن نحو مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ أن بدأ ترامب تطبيق سياسة مكافحة الهجرة غير الشرعية مطلع العام الجاري.