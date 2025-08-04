هيئة البث: الجيش سيلغي أوامر تعبئة كانت ترسل للجنود بعد انتهاء الخدمة

وكالات



أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، بأن الجيش سيلغي أوامر التعبئة التي كانت تُرسل إلى الجنود بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، والتي كانت تقضي باستدعائهم لأداء أربعة أشهر في صفوف الاحتياط.



وجاء قرار الإلغاء، وفقاً للهيئة، بعد أن رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، استدعاء قوات احتياط إضافية في إطار خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، ما يعكس وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية بشأن توسيع نطاق المواجهة الحالية.



وفي السياق ذاته أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلاً عن مصادر مطلعة أن هناك خلافات واضحة بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل بشأن كيفية المضي قدماً في حرب غزة.



وأوضحت المصادر في تصريحاتها للصحيفة، أن مسؤولي الجيش يفضلون استراتيجية تطويق مناطق سيطرة حركة حماس، في حين يدعو وزراء متشددون إلى شن عملية احتلال شامل لقطاع غزة.

