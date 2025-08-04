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الكويت تدعو النساء المسحوبة جنسياتهن لتعديل أوضاعهن قبل هذه المدة

12:34 م الإثنين 04 أغسطس 2025

وزارة الداخلية الكويتية

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وكالات

طالبت وزارة الداخلية الكويتية، النساء اللاتي سُحبت جنسياتهن وفق المادة 8 من قانون الجنسية بسرعة تعديل أوضاعهن.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرار حصولهن على المزايا المرتبطة بـ"المعاملة الكويتية".

وفي بيان رسمي، ذكرت الوزارة أن الدعوة تأتي استكمالًا لبيان سابق يتعلق بآلية تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، وأكدت على ضرورة البدء بهذه الإجراءات خلال المهلة المحددة.

وأشارت إلى أن التأخير أو عدم الالتزام سيؤدي إلى وقف المزايا الممنوحة.

وأفادت الوزارة بأن تعديل الوضع لا يمنع من تقديم التظلم للجنة المختصة بسحب، أو إسقاط، أو فقد الجنسية الكويتية.

وبيّنت أن المهلة النهائية لتعديل الأوضاع وإثبات الجدية تنتهي في 31 أغسطس 2025.

كما أعلنت الوزارة أنها ستطرح قريبًا برنامجًا إلكترونيًا لتلقي المستندات الخاصة بتعديل الأوضاع وإثبات الجدية، لتسهيل الإجراءات على المستفيدات من المعاملة.

وفي سياق متصل، صدر مرسومان عن السلطات الكويتية بشأن الجنسية، الأول تضمن إسقاط الجنسية عن شخص واحد، والثاني بسحب الجنسية من 56 شخصًا، من ضمنهم من حصلوا عليها بالتبعية، وفق ما نُشر في العدد الصادر الأحد من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

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