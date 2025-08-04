إعلان

إيران تحذر أوروبا من عواقب تفعيل آلية "سناب باك"

11:40 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد في الوقت الحالي داخل إيران، أي وجود لأي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الوكالة الدولية للطاقة باتباع نهج مسيس وغير مهني، في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

وفيما يخص التلويح بفرض عقوبات على طهران، قالت الخارجية الإيرانية، إن الترويكا الأوروبية ليس لديها أي حق قانوني في إعادة فرض العقوبات.

وحذرت، طهران من عواقب وخيمة حال استغلت الدول الأوروبية آلية "سناب باك" وفرضت العقوبات مجددا على إيران.

وتهدد الدول الأوروبية بتفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران، والتي تعني إعادة تفعيل العقوبات التي كانت فرضتها الدول الأوروبية سابقا وتراجعت عنها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران أوروبا سناب باك إسماعيل بقائي الخارجية الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)
إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك