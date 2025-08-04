إيران تحذر أوروبا من عواقب تفعيل آلية "سناب باك"

(وكالات)

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد في الوقت الحالي داخل إيران، أي وجود لأي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الوكالة الدولية للطاقة باتباع نهج مسيس وغير مهني، في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

وفيما يخص التلويح بفرض عقوبات على طهران، قالت الخارجية الإيرانية، إن الترويكا الأوروبية ليس لديها أي حق قانوني في إعادة فرض العقوبات.

وحذرت، طهران من عواقب وخيمة حال استغلت الدول الأوروبية آلية "سناب باك" وفرضت العقوبات مجددا على إيران.

وتهدد الدول الأوروبية بتفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران، والتي تعني إعادة تفعيل العقوبات التي كانت فرضتها الدول الأوروبية سابقا وتراجعت عنها.