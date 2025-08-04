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الرئاسة الفلسطينية: لا أمن في المنطقة دون حقوق الفلسطينيين

09:55 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية

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رام الله- (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الأمن في المنطقة لن يتحقق دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.

وقال أبو ردينة - في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز عربية) اليوم الاثنين - إن "إسرائيل تسعى إلى تصعيد الأوضاع ولا ترغب في وقف الحرب، حيث تسعى إلى فرض سيطرتها على المنطقة، مشيرا إلى محاولات الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لافتًا إلى أن إسرائيل "تسعى لجر الضفة الغربية إلى تصعيد خطير".

وشدد على إن الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين تمثل مؤشرًا واضحًا على العزلة المتزايدة لإسرائيل على الصعيد الدولي ، مؤكدا على أن الاستفزازات الإسرائيلية في القدس لا قيمة لها"، موضحًا أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه ولن يتراجع عنها.

وفيما يخص مساعي السلام، قال أبو ردينة إن "الرئيس الفلسطيني طالب منذ اليوم الأول بوقف الحرب" مؤكدًا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، موضحا أن إسرائيل تنفذ عمليات تهجير وتجويع ضد الفلسطينيين، ولا خلاف حول هذه الممارسات.

وأشار إلى أن ممارسات إسرائيل في القدس والضفة الغربية لن تحقق لها الأمن، مؤكدًا أن الفلسطينيين ملتزمون بسلام عادل، وأنه لا حل لمشاكل الشرق الأوسط دون حل مشاكل الشعب الفلسطيني.

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