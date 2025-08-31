الصليب الأحمر: لا مكان في القطاع يستوعب موجة نزوح هائلة

وكالات

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبوليارتيش، إنه لا مكان داخل القطاع يمكنه استيعاب موجة نزوح هائلة من المدنيين من مدينة غزة.

وأكدت سبوليارتيش، أنه تحت وطأة العمليات العسكرية اضطر ما يزيد عن 300 ألف فلسطيني من سكان محافظة شمال القطاع إلى مغادرتها تجاه غرب مدينة غزة، في حين نزح أكثر من 200 ألف شخصا من المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة، حسب بيانات رسمية قدمها مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 88 شهيدًا و421 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 63 ألفًا و459 شهيدًا و160 ألفًا و256 جريحًا.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم، بوفاة 7 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا التجويع الإسرائيلي إلى 339 شهيدًا بينهم 124 طفلًا.