أسطول سفن يستعد للإبحار من برشلونة لقطاع غزة اليوم

برشلونة - (أ ب)

يستعد أسطول من السفن للإبحار من برشلونة إلى قطاع غزة اليوم الأحد وعلى متنه مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل من هجومها على مدينة غزة، كما تحد من دخول المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية في شمال الأراضي الفلسطينية.

وسيحاول أسطول الصمود العالمي كسر الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية والطعام والمياه والأدوية لقطاع غزة.

وسينضم الاسطول، الذي يحمل وفودا من 44 دولة، لمزيد من السفن من موانئ في إيطاليا واليونان وتونس خلال الأيام المقبلة، في طريقها من الطرف الغربي للبحر المتوسط إلى قطاع غزة، حسبما قال المنظمون، ويتوقع المنظمون مشاركة إجمالي نحو 20 سفينة.

وقبل ساعات من مغادراتها، بدأت قوارب تحمل أعلاما فلسطينية من الرسو على رصيف في برشلونة، في حين ردد المئات من الأنصار الذين يرتدون الكوفيات "حرروا فلسطين" و"قاطعوا إسرائيل".

وقالت الناشطة السويدية جريتا تونبرج في مؤتمر صحفي "المسألة هنا تتعلق بفلسطين. المسألة هنا هي كيف أنه يتم عن عمد حرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة".