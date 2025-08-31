إعلان

أسطول سفن يستعد للإبحار من برشلونة لقطاع غزة اليوم

03:49 م الأحد 31 أغسطس 2025

مساعدات غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

برشلونة - (أ ب)

يستعد أسطول من السفن للإبحار من برشلونة إلى قطاع غزة اليوم الأحد وعلى متنه مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل من هجومها على مدينة غزة، كما تحد من دخول المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية في شمال الأراضي الفلسطينية.

وسيحاول أسطول الصمود العالمي كسر الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية والطعام والمياه والأدوية لقطاع غزة.

وسينضم الاسطول، الذي يحمل وفودا من 44 دولة، لمزيد من السفن من موانئ في إيطاليا واليونان وتونس خلال الأيام المقبلة، في طريقها من الطرف الغربي للبحر المتوسط إلى قطاع غزة، حسبما قال المنظمون، ويتوقع المنظمون مشاركة إجمالي نحو 20 سفينة.

وقبل ساعات من مغادراتها، بدأت قوارب تحمل أعلاما فلسطينية من الرسو على رصيف في برشلونة، في حين ردد المئات من الأنصار الذين يرتدون الكوفيات "حرروا فلسطين" و"قاطعوا إسرائيل".

وقالت الناشطة السويدية جريتا تونبرج في مؤتمر صحفي "المسألة هنا تتعلق بفلسطين. المسألة هنا هي كيف أنه يتم عن عمد حرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسطول سفن برشلونة قطاع غزة إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية