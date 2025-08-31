إعلان

إعلام عبري: الأجهزة الأمنية تلقت تأكيداً نهائياً باغتيال أبو عبيدة

03:44 م الأحد 31 أغسطس 2025

الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تلقت، لأول مرة، تأكيدًا نهائيًا بشأن استهداف المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، خلال هجوم شنّه جيش الاحتلال على غزة.

وتناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية خلال اجتماع حكومي، قائلاً: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج، لاحظت أن إعلان حماس تأخر قليلاً، ويبدو أنه لا يوجد من يعلنه"، في إشارة إلى إمكانية مقتله.

وذكرت القناة العبرية أن أبو عبيدة كان يختبئ في مبنى قرب أحد المخابز في حي الرمال بمدينة غزة، بعدما جُمعت عنه معلومات استخباراتية خلال الفترة الماضية، مشيرً إلى أن الأجهزة الأمنية علقت عقب الغارة بأن "الوضع يبدو جيدًا"، في إشارة إلى نجاح العملية.

