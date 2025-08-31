نتنياهو بشأن احتلال مدينة غزة: أصدرنا القرار والجيش ينفذ



وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذه أيام الإنجازات الكبيرة، لكنها أيضًا أيام مليئة بالتحديات، وفق تعبيره.

وأعلن نتنياهو، اليوم الأحد خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، أنه في عملية مشتركة لجهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) والجيش تم إعادة اثنين من الأسرى الإسرائيليين القتلى ودفنهما في مقابر إسرائيل.

وتابع رئيس حكومة الاحتلال: "حتى اليوم أعدنا 207 أسرى، منهم 148 على قيد الحياة، وسنعيد الجميع الأحياء والقتلى على حد سواء".

وفيما يتعلق باحتلال مدينة غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أصدرنا القرار والجيش ينفذ"، بحسب ما أوردته القاهرة الإخبارية.

ويستعد الكابينت لعقد جلسته العادية، اليوم الأحد، لمناقشة مستقبل العملية العسكرية في غزة، حيث يسعى قادة الأجهزة الأمنية للمطالبة بالتوجه نحو صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.