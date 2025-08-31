غارات إسرائيلية عنيفة تهز غرب غزة وإطلاق النيران على مواصي رفح



وكالات

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، قبل قليل، سلسلة من الغارات العنيفة هزت غرب مدينة غزة.

كما تقوم البوارج البحرية الإسرائيلية بإطلاق النيران على جنوب مواصي رفح الفلسطينيية، وفقا لروسيا اليوم.

ويستمر الاحتلال في إراقة دماء الفلسطينيين، إذ قام جيش الاحتلال باستهداف خيمة للنازحين في منطقة تل الهوى بالمنطقه جنوب غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابه آخرين، تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، غربي المدينة.

وشهد حي الرمال في مدينة غزة، مساء السبت، مجزرة جديدة، راح ضحيتها 8 أشخاص معظمهم من الأطفال.

واستهدف جيش الاحتلال بناية سكنية بمحيط ملعب فلسطين في حي الرمال، فيما أكد الدفاع المدني أن شهداء كُثر مازالوا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإغاثة الوصول إليهم.