متظاهرون إسرائيليون لترامب: اصنع التاريخ وحرّر الأسرى

11:51 م السبت 30 أغسطس 2025

تل أبيب/غزة - (د ب أ)

تظاهر آلاف الأشخاص في تل أبيب، السبت، مطالبين بإنهاء سريع لحرب غزة والإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، فيما دعا بعضهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المساعدة في جهود السلام.

وتجمع المتظاهرون في "ساحة الأسرى" وسط المدينة الساحلية مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

ودعا بعض أفراد عائلات الأسرى المتبقين ترامب إلى بذل كل ما في وسعه من أجل تحريرهم، رافعين لافتة كبيرة كُتب عليها: "ترامب، اصنع التاريخ".

وبحسب تقارير إعلامية، من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مجددا يوم الأحد.

وقال منتدى عائلات الأسرى: "الليلة تلقى شعب إسرائيل دليلا إضافيا على أن حكومة نتنياهو تفضل حربا لا نهاية لها على حساب الأسرى، في تناقض تام مع إرادة الشعب، رغم وجود إمكانية حقيقية لإعادتهم". وأضاف المنتدى أنه دعا إلى تنظيم احتجاج جديد يوم الأحد.

تل أبيب حرب غزة حماس ترمب الحكومة الإسرائيلية عائلات الأسرى نتنياهو إسرائيل
