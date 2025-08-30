فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو بسبب زوجته.. ماذا حدث؟

وكالات

وسط الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تسجيل مُسرب لزوجة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي سارة نتنياهو، إذ يفضح دورها في تسريب معلومات بالغة السرية والخطورة على أمن إسرائيل.

منصة "حدشوت بزمان" العبرية، التسجيل المسرب لزوجة نتنياهو، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووحدة أمن المعلومات في هيئة الأركان العامة تستروا على القضية التي وصفها بأنها "أمنية حساسة" خوفا من سارة نتنياهو.

ووفقا للموقع العبري، فإن التسجيل تضمن محادثات بين قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرت في اليوم الذي سبق نفي مكتب نتنياهو وجود أي تسريب، ولم يتم إحالته إلى التحقيق.

وفي السابق، رجَحت التقديرات أن تكون التسريبات تمت بشكل مباشر من داخل المؤسسة العسكرية مثل وحدة أمن المعلومات، أو من سياسيين مقربين من نتنياهو.

ووصف الموقع العبري مسألة التسريب بأنها "قضية جنونية"، مشيرا إلى أن سارة نتنياهو وأشخاص آخرين، يقومون بمشاركة معلومات شديدة السرية مع أصدقائهم المقربين.

وتضمنت المعلومات التي سربتها سارة نتنياهو، تحذيرات لأصدقائها من عمليات القصف الصاروخي الإيراني لإعداد الملاجئ، فضلا عن معلومات "مفترضة" تخص خطط اغتيال زعيم حزب الله اللبناني الأسبق حسن نصر الله قبل استهدافه، وكذا أحداث امنية أخرى.

واعتبر أحد القادة الأمنيين الإسرائيليين، أن ما يتكم ترويجه عن مسألة التسريب مجرد أكاذيب، مؤكدا أنه لم يتم إحالة القضية إلى الرقابة العسكرية أو الشرطة للتحقيق في ما يتم تداوله عن سارة نتنياهو وتسريبها معلومات.