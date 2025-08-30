محكمة تصف رسوم ترامب الجمركية بأنها استخدام غير قانوني لسلطة الطوارئ

واشنطن- (أ ب)

قضت محكمة استئناف اتحادية يوم الجمعة بأن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه حق قانوني لفرض رسوم جمركية على كل دولة على وجه الأرض تقريبا، لكنها أبقت على جهوده لبناء جدار حماية حول الاقتصاد الأمريكي.

وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية بأنه لم يكن مسموحا لترامب قانونا بإعلان حالات الطوارئ الوطنية وفرض ضرائب على الاستيراد من كل دولة تقريبا على وجه الأرض، وهو حكم أيد إلى حد كبير قرار أصدرته محكمة تجارية اتحادية متخصصة في نيويورك في مايو الماضي.

وكتب القضاة في الحكم "يبدو أنه من غير المرجح أن الكونجرس كان يقصد ... منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية".

لكن القضاة لم يحكموا بإلغاء الرسوم الجمركية على الفور، مما يمنح إدارته الوقت للطعن أمام المحكمة العليا.

وقد تعهد الرئيس بذلك، وكتب على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي "إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفيا إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن ترامب تصرف بشكل قانوني، و"نحن نتطلع إلى النصر النهائي في هذه المسألة".