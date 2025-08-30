تحذير أممي من الهجوم الإسرائيلي على غزة

وكالات

حذرت الأمم المتحدة، من أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة سيكون له "تأثير مروع" على السكان في جميع أنحاء القطاع في حال تصاعده.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، ضرورة تمكين عمليات الإغاثة المنقذة للحياة بشكل أكبر، وعدم التراجع عنها، علاوة على ذلك فإن إجبار مئات الآلاف من السكان على النزوح جنوبًا هو وصفة لكارثة أخرى، وقد يرقى إلى مستوى النقل القسري.

وفي وقتٍ سابق من أمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ العمليات التمهيدية للهجوم على غزة، وأنه يعمل في هذه الأثناء بقوة شديدة في مشارف المدينة.

وقرر الجيش الإسرائيلي بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية.

وقال الجيش، في منشور على منصة "إكس"، إن "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة"، مؤكدًا أنه سيواصل العملية البرية والهجمات ضد ما وصفه بـ"المنظمات الإرهابية" في غزة لحماية الإسرائيليين.