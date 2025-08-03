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واشنطن تسعى إلى تمديد محتمل لوقف الرسوم الجمركية مع الصين

11:55 م الأحد 03 أغسطس 2025

الرسوم الجمركية على الصين

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واشنطن - (د ب أ)

قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، في مقابلة تلفزيونية أذيعت اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تهدف إلى تمديد محتمل لوقف الرسوم الجمركية مع الصين.

وردا على سؤال من صحفي بشبكة "سي بي إس نيوز" عن إعلان الجانب الصيني أن الموعد النهائي الحالي الذي ينتهي في 12 أغسطس سيتم تأجيله، قال جرير: "هذا شيء نعمل من أجل الوصول إليه، والصين تريد ذلك".

وأضاف جرير أن القضايا الفنية تتم معالجتها والمناقشات مستمرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلى الرغم من أنه لم يرغب في استباق ترامب، قال جرير "أعتقد أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي"، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن أي شخص يريد رفع الرسوم الجمركية إلى ما فوق 80% .

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