قوات اليونيفيل تطالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان

أكد المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن القوات الدولية تواصل تقديم الدعم للجيش اللبناني في نزع الأسلحة من المناطق التي ينتشر فيها، بما يمكّنه من إعادة بسط سلطة الدولة في جنوب البلاد.

وأوضح المتحدث أن هناك إجماعًا على أهمية وجود اليونيفيل في جنوب لبنان حفاظًا على استقرار هذه المنطقة الحدودية المضطربة، مشددًا: "لا دور لنا في نزع سلاح حزب الله، لكننا ندعم الجيش اللبناني في إزالة الأسلحة غير المرخصة وإخراجها من الجنوب".

وطالب المتحدث باسم اليونيفيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، ليتسنى للجيش اللبناني الانتشار فيها.

وأضاف: "رفضنا في أكتوبر الماضي مغادرة مواقعنا بعد اندلاع النزاع بين إسرائيل وحزب الله، وواصلنا أداء مهامنا في جنوب لبنان بدعم دولي".