القاهرة- مصراوي

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه لن ينفق 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونجرس، مما يعني فعليًا تقليص الميزانية دون المرور عبر السلطة التشريعية.

ترامب، الذي أرسل رسالة إلى جونسون، الجمهوري من لويزيانا، يوم الخميس، يستخدم ما يُعرف بـ "الاقتطاع بالجيب" — عندما يقدم الرئيس طلبًا إلى الكونجرس بعدم إنفاق أموال تمت الموافقة عليها قرب نهاية السنة المالية، بحيث لا يستطيع الكونجرس اتخاذ إجراء بشأن الطلب خلال فترة 45 يومًا، وبالتالي تظل الأموال غير مُنفقة. إنها المرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا التي يستخدم فيها رئيس هذا الإجراء. وتنتهي السنة المالية في نهاية سبتمبر.

تم نشر الرسالة صباح الجمعة على حساب مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض على منصة إكس. وقالت الرسالة إن التمويل سيُقتطع من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي كانت هدفًا مبكرًا لجهود ترامب لخفض المساعدات الخارجية.

إذا اعتمد البيت الأبيض هذا الإجراء بشكل معياري، فقد يتمكن الرئيس فعليًا من تجاوز الكونجرس في قرارات إنفاق رئيسية، مما قد يربك جهود مجلسي النواب والشيوخ للحفاظ على تمويل الحكومة عندما يبدأ العام المالي الجديد في أكتوبر.

استخدام "الاقتطاع بالجيب" يتماشى مع نمط أوسع من قبل إدارة ترامب لفرض سيطرة أكبر على الحكومة الأمريكية، مقلصًا سلطة الكونجرس ووكالات مثل الاحتياطي الفيدرالي ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من بين أخرى. وقد قامت الإدارة بالفعل بطرد موظفين اتحاديين وفرضت زيادة تاريخية في الرسوم الجمركية دون المرور عبر الكونجرس، مما وضع العبء على السلطة القضائية لتحديد حدود سلطة الرئيس.

مسؤول في البيت الأبيض، أصر على عدم ذكر اسمه خلال مكالمة مع الصحفيين لمناقشة هذه الخطوة، وفقا لما نشرته واشنطن بوست، رفض أن يوضح كيف قد تستخدم الإدارة "الاقتطاعات بالجيب" في السنوات القادمة أو ما قد تكون حدوده القصوى كأداة. وأعرب المسؤول عن ثقته بأن الإدارة ستنتصر في أي طعون قانونية، وقال إن الهدف من مقترحات خفض الإنفاق هو تقديم أوضح حالة ممكنة لمثل هذه الاسترجاعات.

إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وزير الخارجية ماركو روبيو نشر على منصة إكس أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تُغلق فعليًا، وهنأ مدير ميزانية البيت الأبيض روس فاوغت على إدارة العملية.

وقال روبيو: " الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسميًا في وضع الإغلاق". وأضاف: "روس الآن يتولى الإشراف على إغلاق وكالة خرجت عن مسارها منذ زمن بعيد".

قانون ضبط حجز الأموال لعام 1974 يمنح الرئيس السلطة لاقتراح إلغاء أموال وافق عليها الكونجرس. ويمكن للكونغرس خلال 45 يومًا أن يصوّت على استرجاع الأموال أو إبقائها، لكن باقتراح الاقتطاع قرب 30 سبتمبر، يجادل البيت الأبيض بأن الأموال لن تُصرف وستسقط.

ما كان في الأساس آخر "اقتطاع بالجيب" حدث عام 1977 من قبل الرئيس الديمقراطي آنذاك جيمي كارتر، وتقول إدارة ترامب إنه أداة قانونية مسموح بها رغم بعض الغموض، حيث إن كارتر كان قد اقترح الاسترجاع قبل وقت طويل من انتهاء مهلة الـ 45 يومًا.

رد فعل ضد الاقتطاعات بالجيب

أثارت خطوة إدارة ترامب رد فعل فوري في بعض أوساط مجلس الشيوخ بشأن قانونيتها.

وقالت السناتور سوزان كولينز، الجمهورية من ولاية ماين، في بيان إن الدستور "يوضح أن الكونجرس لديه المسؤولية عن سلطة الإنفاق" وأي محاولة لاسترجاع الأموال "دون موافقة الكونجرس هي انتهاك واضح للقانون".

وأضافت: "بدلاً من هذه المحاولة لتقويض القانون، فإن الطريقة المناسبة هي تحديد طرق لتقليل الإنفاق المفرط من خلال عملية الاعتمادات السنوية الثنائية الحزبين". وأشارت إلى أن الكونجرس يوافق بانتظام على الاقتطاعات كجزء من هذه العملية.

زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر من نيويورك، حذر من أن استخدام ترامب لـ "الفيتو بالجيب" قد يقوض عملية التمويل المعتادة ويهدد بـ "إغلاق مؤلم وغير ضروري على الإطلاق". فبعد كل شيء، أي اتفاقيات ميزانية يتم التوصل إليها في مجلس الشيوخ قد تفتقر إلى السلطة إذا كان البيت الأبيض بيد ترامب لديه القدرة على حجب الإنفاق كما يشاء.

وقال شومر في بيان إن قادة الجمهوريين لم يجتمعوا بعد مع الديمقراطيين بشأن مسار لتمويل الحكومة بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، وذلك بينما يحاول ترامب "مقامرة غير قانونية لتجاوز الكونجرس بالكامل".

وأضاف: "لكن إذا أصر الجمهوريون على المضي وحدهم، فلن يكون الديمقراطيون طرفًا في تدميرهم".