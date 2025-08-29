إعلام عبري: خطة إسرائيلية لفصل الخليل عن مناطق السلطة الفلسطينية

وكالات

أفادت القناة 15 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعًا اليوم لبحث تبديل قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن الخطة تهدف إلى فصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي وقتٍ سابق، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يدرسون تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، إما بشكل استباقي قبل اعتراف الأمم المتحدة المحتمل بدولة فلسطينية في سبتمبرالمقبل، أو ربما كرد فعل في حال حدوث هذا الاعتراف، وفقًا لشبكة "بي بي سي".