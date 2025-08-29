إعلان

إعلام عبري: خطة إسرائيلية لفصل الخليل عن مناطق السلطة الفلسطينية

01:11 م الجمعة 29 أغسطس 2025

نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت القناة 15 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعًا اليوم لبحث تبديل قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن الخطة تهدف إلى فصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي وقتٍ سابق، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يدرسون تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، إما بشكل استباقي قبل اعتراف الأمم المتحدة المحتمل بدولة فلسطينية في سبتمبرالمقبل، أو ربما كرد فعل في حال حدوث هذا الاعتراف، وفقًا لشبكة "بي بي سي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو الضفة الغربية خطة إسرائيلية لفصل الخليل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالشرقية
- البترول: إضافة بئرين جديدين علي خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة