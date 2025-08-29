روسيا تدين إعادة فرض العقوبات على إيران

موسكو- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، قرار دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بإعادة فرض العقوبات على إيران، ودعت المجتمع الدولي إلى رفضها أيضا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "ندين بشدة هذه الأعمال من قبل الدول الأوروبية وندعو المجتمع الدولي لرفضها. ولا يمكن أن يترتب على عمليات الاحتيال هذه أي التزامات للدول الأخرى. في الواقع، نحن نواجه محاولة غير رسمية للتلاعب بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 من قبل الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان: "قدم الجانب الروسي تحليلاً مفصلاً إلى الأمم المتحدة، موضحاً الخلفية غير الملائمة وتناقض المطالبات الأوروبية بـ"إعادة فرض العقوبات". وقدمت الصين حججا مفصلة حول هذا الموضوع؛ وهو ليس جديداً.

وأضاف: "نعتبر أنه من المهم منع تصعيد جديد حول البرنامج النووي الإيراني، والذي كما يتضح من العدوان الأجنبي على إيران في يونيو من هذا العام، سيكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين".

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، فإن المهمة ذات الأولوية في الوقت الحالي هي إيجاد حوار بين الأطراف المعنية لإيجاد حل ومنع مواجهة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني.