قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن رسالة اطلعت عليها، الخميس، إن دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) فعّلت عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

وأشارت الرسالة، إلى أن الدول الثلاث ستسعى لاستغلال الـ30 يوما المقبلة لحل القضايا مع إيران، كما تواصل تواصل البحث مع إيران لتمديد قرار يكرس اتفاق 2015.

ودعت الترويكا الأوربية، إيران لدبلوماسية تبدد المخاوف من برنامجها النووي.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية الطاقة الذرية رافاييل جروسي، الخميس، أن لا دليل على نقل يورانيوم صالح لصنع قنبلة نووية من موقع أصفهان الإيراني منذ الهجوم الأمريكي.

وأوضح جروسي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت عملها في تفتيش المواقع الإيرانية لكن لم تصل بعد للمستوى الذي ترغب فيه.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أوروبيين، إلى أن من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الاوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) إعادة فرض عقوبات على إيران.

وقال المسؤولون الأوروبيون، إن إعادة فرض العقوبات على إيران تستغرق 30 يوما ويؤمل أن تتخذ طهران إجراءات لوقفها، مضيفين "يؤمل أن تشارك إيران بجدية في مفاوضات حول برنامجها النووي وتسمح بتفتيش دولي لمنشآتها".