مودي يرفض الرد على 4 محاولات اتصال من ترامب

وكالات

كشفت صحيفة "فرانكفورت" الألمانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رفض الرد على أربع محاولات اتصال أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع الماضية، في مؤشر على توتر متصاعد بين البلدين.

ووفق الصحيفة، فإن رفض مودي التواصل مع ترامب يعكس استياءً عميقاً من الإجراءات الأمريكية الأخيرة، خصوصاً فرض الرسوم الجمركية وتصريحات ترامب التي وصف فيها الاقتصاد الهندي بـ"الميت".

وكان ترامب قد أعلن في نهاية يوليو فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، مبرراً القرار بارتفاع الرسوم التي تفرضها نيودلهي والعوائق التجارية وتعاونها مع روسيا، ودخل القرار حيز التنفيذ في 7 أغسطس الجاري.

كما وقع ترامب أمراً آخر يقضي بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على واردات الهند بسبب شرائها النفط من روسيا، على أن تبدأ هذه العقوبات في 27 أغسطس.

إلى جانب ذلك، شن ترامب هجوماً عبر منصته على شبكة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” ضد كل من الهند وروسيا، واصفاً اقتصادهما بـ"الاقتصادات الميتة" من دون أن يقدم أي أدلة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وزاد من حدة التوتر الدبلوماسي بين واشنطن ونيودلهي.