وكالات

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، ما تم تداوله بشأن عرض قدمته إسرائيل إلى دمشق يتضمن التخلي عن هضبة الجولان المحتلة مقابل منحها "مزارع شبعا وجبل الروس" أو ما يُعرف إسرائيلياً بجبل دوف، مؤكداً أن "الأنباء التي تحدثت عن دراسة إسرائيل تسليم جبل دوف كاذبة تماماً".

ويأتي النفي بعدما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الحكومة بحثت بشكل جدي "إمكانية تسليم منطقة مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا مقابل التنازل عن مرتفعات الجولان"، مشيرة إلى أن المسؤولين ناقشوا بالفعل الجدوى السياسية لهذه الخطوة.

وتجدر الإشارة إلى أن مزارع شبعا، التي تحتلها إسرائيل، تعود ملكيتها للبنان وفق ما أكدت مراراً السلطات اللبنانية، في حين تسيطر إسرائيل منذ عام 1967 على معظم مساحة هضبة الجولان. وقد وسّعت احتلالها وتوغلت جنوب سوريا عقب أحداث الإطاحة بالنظام السوري السابق أواخر عام 2024.